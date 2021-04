Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 13/04/21 (Di martedì 13 aprile 2021) Ma i miracoli che fa l’aMMMore? Ma voi ve la ricordate Luisa Anna Monti a Uomini e Donne, vero? Perennemente sclerata e sull’orlo di una crisi di nervi, portatrice sana di trash (motivo per il quale era tra le mie protette) e guardatela adesso che mi si è trasformata in un cucciolo di panda innamorato! Ogni tanto fa davvero piacere, tra un troiaio e l’altro e tra una baraccata e l’altra, ricordarci di quei pochi eroi che ce l’hanno fatta e che in mezzo a tutto lo zozzume mariano alla fine sono riusciti a trovarsi. Dolcissimi Loredana e Raimondo e bellissimi Luisa e Salvio Calabretta (ai quali faccio anche infiniti auguri per le nozze!), la dimostrazione concreta che quando tra un teatrino e l’altro c’è davvero voglia di trovare una persona alla fine ci si può riuscire. Io direi che è vero che trovare l’amore non è facile ma paradossalmente è più ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 aprile 2021) Ma i miracoli che fa l’aMMMore? Ma voi ve la ricordate Luisa Anna Monti a, vero? Perennemente sclerata e sull’orlo di una crisi di nervi, portatrice sana di trash (motivo per il quale era tra le mie protette) e guardatela adesso che mi si è trasformata in un cucciolo di panda innamorato! Ogni tanto fa davvero piacere, tra un troiaio e l’altro e tra una baraccata e l’altra, ricordarci di quei pochi eroi che ce l’hanno fatta e che in mezzo a tutto lo zozzume mariano alla fine sono riusciti a trovarsi. Dolcissimi Loredana e Raimondo e bellissimi Luisa e Salvio Calabretta (ai quali faccio anche infiniti auguri per le nozze!), la dimostrazione concreta che quando tra un teatrino e l’altro c’è davvero voglia di trovare una persona alla fine ci si può riuscire. Io direi che è vero che trovare l’amore non è facile ma paradossalmente è più ...

