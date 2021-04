Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 10:10 (Di martedì 13 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensioni nella notte in Val Susa treno TAV e forze dell’ordine a San didero per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo porto di autostrada a32 torino-bardonecchia pietre e petardi sono stati lanciati contro la polizia che ha risposto con lacrimogeni dai manifesti e corti per il timore che volessero sgomberare il presidio notav ci sarebbero alcuni feriti tra forze dell’ordine operai ma anche notava riferiscono di feriti tra i manifestanti che si oppongono alla torino-lione gli scontri sono durati un paio d’ore per le 3 hanno richiamato in Valle anche i militanti dei centri sociali da Torino in arrivo in Italia entro questa settimana due milioni 200 dosi di vaccino anti covid oggi a Pratica di Mare ne saranno stoccate 363 Johnson & Johnson e astrazeneca il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensioni nella notte in Val Susa treno TAV e forze dell’ordine a San didero per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo porto di autostrada a32 torino-bardonecchia pietre e petardi sono stati lanciati contro la polizia che ha risposto con lacrimogeni dai manifesti e corti per il timore che volessero sgomberare il presidio notav ci sarebbero alcuni feriti tra forze dell’ordine operai ma anche notava riferiscono di feriti tra i manifestanti che si oppongono alla torino-lione gli scontri sono durati un paio d’ore per le 3 hanno richiamato in Valle anche i militanti dei centri sociali da Torino in arrivo in Italia entro questa settimana due milioni 200 dosi di vaccino anti covid oggi a Pratica di Mare ne saranno stoccate 363 Johnson & Johnson e astrazeneca il ...

