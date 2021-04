Traffico Roma del 13-04-2021 ore 11:30 (Di martedì 13 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione è tornato regolare è scorrevole il Traffico sul Grande Raccordo Anulare su entrambe le carreggiate sono diminuiti gli spostamenti in direzione Roma anche sull’altra turbano della Roma Teramo ancora disagi in quest’ultima ora per un precedente incidente su via del Foro Italico dove si viaggia in fila tra via Solari Corso di Francia verso la galleria Giovanni XXIII non si escludono ancora ulteriori rallentamenti sulla tangenziale est a causa di un veicolo in fiamme tra la A24 e Viale Castro verso San Giovanni nell’arena del Circo Massimo è in corso una manifestazione il cui termine è previsto alle 13 ricordiamo le modifiche alla circolazione su via dei c’è tra via del Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa un’altra protesta in programma invece domani mercoledì 14 su via Molise ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione è tornato regolare è scorrevole ilsul Grande Raccordo Anulare su entrambe le carreggiate sono diminuiti gli spostamenti in direzioneanche sull’altra turbano dellaTeramo ancora disagi in quest’ultima ora per un precedente incidente su via del Foro Italico dove si viaggia in fila tra via Solari Corso di Francia verso la galleria Giovanni XXIII non si escludono ancora ulteriori rallentamenti sulla tangenziale est a causa di un veicolo in fiamme tra la A24 e Viale Castro verso San Giovanni nell’arena del Circo Massimo è in corso una manifestazione il cui termine è previsto alle 13 ricordiamo le modifiche alla circolazione su via dei c’è tra via del Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa un’altra protesta in programma invece domani mercoledì 14 su via Molise ...

Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Tangenziale Est traffico rallentato tra Via Salaria e Corso di Francia > Olimpico #Luceverde #Lazio - deeplyfree3 : Voto zero su traffico e sicurezza: Legambiente boccia Roma, ultima in Italia - ItalyforClimate : RT @GreenMobilityIT: #CleanCities, @Legambiente presenta il bilancio finale della campagna e i risultati dello “stress test”: monitorati 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Ristoratori liguri di nuovo in viaggio verso Roma: 'Portiamo idee, non virus' ... ristoratore di Rapallo " scendiamo a Roma con passione e determinazione. Lo scontro non serve, ma ... Fortuna che c'è poco traffico. ) [4] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 5 [html] => Rocco parla ...

Autostrada A1, tratto Salerno - Roma bloccato dalla protesta dei mercatali: code di auto per chilometri Nuova protesta dei mercatali che, come già accaduto sette giorni fa con il blocco autostradale sull'A1 , hanno fermato il traffico sulla Salerno - Caserta in direzione Roma. Una lunga fila di furgoni e piccoli camion ha prima rallentato l'andatura per poi fermarsi definitivamente, occupando le tre corsie. In pochi minuti ...

Traffico Roma del 13-04-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Archeologia, recuperata statua romana del I secolo a.C evidenziavano un traffico illecito di beni culturali facente capo a un commerciante italiano, che per le attività criminali utilizzava uno pseudonimo spagnolo e che veniva deferito alla Procura della ...

Leptis Magna, la Roma d’Africa In quell’epoca ricordo che Leptis era tra i maggiori porti dell’Africa per i traffici con Roma, e questo permise ad alcuni commercianti di arricchirsi enormemente. Tra questi vennero coinvolti alcuni ...

