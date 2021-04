‘The Lives of Brian’, l’autobiografia di Brian Johnson (Di martedì 13 aprile 2021) Da operaio di Newcastle a cantante nella più grande band del mondo. La nuova autobiografia di Brian Johnson uscirà il prossimo 26 ottobre e si intitolerà ‘The Lives of Brian’. Le pagine racconteranno parecchi retroscena della sua vita, dalla scelta di cantare negli AC/DC fino alla pubblicazione di ‘Back in Black’. Il buon vecchio Brian Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Da operaio di Newcastle a cantante nella più grande band del mondo. La nuova autobiografia diuscirà il prossimo 26 ottobre e si intitoleràof. Le pagine racconteranno parecchi retroscena della sua vita, dalla scelta di cantare negli AC/DC fino alla pubblicazione di ‘Back in Black’. Il buon vecchio

Advertising

the_Brian_lives : RT @e_f_regan826: Bravo Figaro??? - _Night_tale : Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book spoiler La demone aveva messo un po' della sua aura in Feng jie? This w… - hwasmovincastle : // word of honor spoiler . ed io che speravo fosse la volta buona che quei due supremi rompicazzo di tao hong e l… - robyjuve_motley : RT @Metalitalia: AC/DC: l'autobiografia di “The Lives Of Brian” in uscita ad ottobre #ACDC - - Metalitalia : AC/DC: l'autobiografia di “The Lives Of Brian” in uscita ad ottobre #ACDC - -