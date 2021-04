Tg Lazio | edizione del 13 aprile 2021

Leggi su dire

(Di martedì 13 aprile 2021) Dal 19 aprile aprirà nel Lazio il primo drive-in per il vaccino antiCovid. Sarà nell’area dell’Outlet di Valmontone, dove questa mattina presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, hanno effettuato un sopralluogo. Nelle sette isole allestite 70 tra medici e infermieri somministreranno il siero Johnson and Johnson. L’obiettivo è arrivare a 3mila vaccini al giorno nelle 24 ore. Sempre lunedì prossimo prenderanno il via altri 3 hub vaccinali a Roma: a Tor Vergata, Cinecittà e presso il centro commerciale Porte di Roma. VACCINO, ACCORDO SPALLANZANI-GAMALEYA PER SPUTNIK V