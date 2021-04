Tensioni a Mogadiscio | licenziato il capo della polizia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni Mogadiscio

Rivista Africa

Miliziani degli shabaab somali ad Afgoye, a ovest della capitale- Reuters . Un jihad "liquido", sparso, in cui le grandi iconografie e ideologie ... continuano a provocare. Nigeria -...L'Onu, via Twitter, ha espresso 'profonda preoccupazione' e auspicato il mantenimento dei canali di comunicazione per aiutare a ridurre le. Anche l'Ambasciata degli Stati Uniti a...Mogadiscio, 12 apr 09:27 - (Agenzia Nova ... la massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi azione che possa portare a un'escalation delle tensioni. "Ribadiamo che l'accordo del 17 settembre ...Non si sono ancora spente le polemiche e tensioni tra Roma e Ankara per le dichiarazioni del premier Mario Draghi su "Erdogan - dittatore". Siamo andati ad indagare su come si sta muovendo la Turchia ...