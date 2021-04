‘Roma Pop’, al via progetto dell’IIS Einaudi (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Un progetto per riflettere con i ragazzi e le ragazze sulla nozione di ‘popolare’, e spingerli a cercarne le tracce nei loro quartieri attraverso il linguaggio fotografico. In occasione della pubblicazione di ‘Roma Pop’, il quarto volume della collana ‘Visioni d’Archivio’, dedicato alla celebrazione per i 150 anni della proclamazione di Roma capitale d’Italia, verra’ avviato un rapporto di collaborazione tra l’Istituto Centrale Per Il Patrimonio Immateriale (ICPI) e l’IIS ‘Luigi Einaudi’ di Roma. La pubblicazione, interamente incentrata sulle produzioni visive che riguardano Roma, ha come obiettivo di affrontare il concetto di ‘popolare’ legato alla citta’: dalle stampe del Pinelli della prima meta’ dell’Ottocento, passando per il nucleo di immagini raccolte tra il 1950 e il 1980 e infine dando spazio a un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Unper riflettere con i ragazzi e le ragazze sulla nozione di ‘popolare’, e spingerli a cercarne le tracce nei loro quartieri attraverso il linguaggio fotografico. In occasione della pubblicazione di, il quarto volume della collana ‘Visioni d’Archivio’, dedicato alla celebrazione per i 150 anni della proclamazione di Roma capitale d’Italia, verra’ avviato un rapporto di collaborazione tra l’Istituto Centrale Per Il Patrimonio Immateriale (ICPI) e l’IIS ‘Luigi’ di Roma. La pubblicazione, interamente incentrata sulle produzioni visive che riguardano Roma, ha come obiettivo di affrontare il concetto di ‘popolare’ legato alla citta’: dalle stampe del Pinelli della prima meta’ dell’Ottocento, passando per il nucleo di immagini raccolte tra il 1950 e il 1980 e infine dando spazio a un ...

Advertising

spock_pip_pop : RT @RadioSavana: Roma ora, la Polizia di Stato blocca in autostrada centinaia di manifestanti diretti al Circo Massimo per protestare contr… - GnamTasty : RT @ilGamberoRosso: Tra un croque monsieur al pastrami di lingua e un burrito con coda alla vaccinara di sicuro si punta sull’originalità h… - Nellyz98 : ??”Palazzi” è FUORI ORA su Spotify??Link in bio?? #musica #music #love #italy #italia #live #dj #instagood #livemusic… - ilGamberoRosso : Tra un croque monsieur al pastrami di lingua e un burrito con coda alla vaccinara di sicuro si punta sull’originali… - popgiornale : Informalità e la spregiudicatezza con cui gli indagati si sarebbero mossi ponendo in essere un presunto patto occul… -