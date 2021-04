Ritrovare la motivazione per studiare in un momento difficile: i nostri consigli (Di martedì 13 aprile 2021) Molti ambiti della vita sono stati colpiti dalla pandemia, tra questi, uno molto rilevante soprattutto per i ragazzi, è lo studio. Molti studenti stanno riscontrando fatiche nella gestione del loro percorso universitario e per questa ragione può essere utile suggerire alcune tecniche e consigli da mettere in pratica per superare questa fase complessa. Pianificazione dello studio Un piano di studio è fondamentale per avere ben chiaro in mente come fare a raggiungere l’obiettivo. Per organizzarlo è necessario conoscere il punto d’arrivo, esempio la laurea, e scomporlo in piccoli obiettivi, i diversi esami, in modo da sapere quali mosse compiere per raggiungerlo. Una metodologia ottimale è quella di stilare le “to do list” ovvero le liste delle cose da fare, un elenco puntato contenente i vari impegni da portare a termine ogni giorno in modo da permettere l’avvicinamento, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) Molti ambiti della vita sono stati colpiti dalla pandemia, tra questi, uno molto rilevante soprattutto per i ragazzi, è lo studio. Molti studenti stanno riscontrando fatiche nella gestione del loro percorso universitario e per questa ragione può essere utile suggerire alcune tecniche eda mettere in pratica per superare questa fase complessa. Pianificazione dello studio Un piano di studio è fondamentale per avere ben chiaro in mente come fare a raggiungere l’obiettivo. Per organizzarlo è necessario conoscere il punto d’arrivo, esempio la laurea, e scomporlo in piccoli obiettivi, i diversi esami, in modo da sapere quali mosse compiere per raggiungerlo. Una metodologia ottimale è quella di stilare le “to do list” ovvero le liste delle cose da fare, un elenco puntato contenente i vari impegni da portare a termine ogni giorno in modo da permettere l’avvicinamento, ...

Advertising

lafranci9 : @ShosannaDreyfus E questo potrebbe farmi ritrovare motivazione - holvdmeniall : in sti giorni sono stra demotivata, parto la mattina contenta e poi la situazione peggiora nella giornata come rit… - matteo_berta99 : Questa è la cosa più folle e che si è vista già dalla prima gara. La motivazione dei giocatori in campo è cambiata… - papa_starlab : IO STESSO NE AVEVO BISOGNO OGGI Se hai perso la live, in questo articolo dal mio blog ho sintetizzato i 7 CONSIGLI… - moavocabin : @Butterfly_Seven @tearym00n Oddio grazie mille per queste parole davvero...non hai idea di quanto mi facciano bene… -