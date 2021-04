(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’hota.quelli che mi hanno aiutato, Dio vi“. Cosi’ Victorha annunciato oggi sui social di averto lanigeriana senza una gamba cheper le strade di Lagos, in Nigeria. L’attaccante del Napoli, che da ragazzino faceva lo stesso difficile lavoro, ieri aveva pubblicato la foto della, scrivendo: “E’ veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmire questa“. La sua ricerca sui social e’ andata a buon fine ehato ...

Advertising

zazoomblog : Osimhen trova la ragazza africana che vende l’acqua: “Grazie a tutti Dio vi benedica” - #Osimhen #trova #ragazza… - anteprima24 : ** #Osimhen trova la #Ragazza africana senza gamba: 'Grazie a tutti, Dio vi benedica' ** - SeEarn : FOTO - OSIMHEN RICERCA E TROVA LA RAGAZZA NIGERIANA CHE VENDE ACQUA AI SEMAFORI #Osimhen #ricerca #ragazza… - NCN_it : FOTO - OSIMHEN RICERCA E TROVA LA RAGAZZA NIGERIANA CHE VENDE ACQUA AI SEMAFORI #Osimhen #ricerca #ragazza… - enzogoku69 : ?????? @victorosimhen9 ???????????????????????????????? Osimhen trova la ragazza con una gamba sola: 'Grazie a tutti! Dio vi benedica'… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen trova

Arrivano buone notizie, direttamente dallo stesso: 'Trovata. Grazie a tutti che avete mostrato preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica tutti'.In quel quartiere, a Nord di Lagos, dove sila più grande discarica della città c'è chi cerca di sopravvivere in ogni modo. Ecco perchéha cercato la ragazza attraverso i social, per ...Iniacio Pià ha parlato della partita di domenica sera che vedrà affrontarsi il suo ex Napoli e l'Inter di Antonio Conte, capolista in Serie A ...Osimhen sui social annuncia di aver rintracciato una ragazza disabile intenta a vendere acqua in strada a Lagos: "Grazie a chi mi ha aiutato", ha scritto. Ora gli aiuti ...