NVIDIA, dal GTC 2021 nuove conferme sulle prossime RTX 4000? Ecco l’indizio (Di martedì 13 aprile 2021) NVIDIA ha mostrato, nel corso del GTC 2021, la roadmap per le prossime generazioni di hardware, c’è anche Ampere Next. Nel corso dell’evento GTC 2021, oltre alla presentazione della sua nuova CPU ARM per datacenter, NVIDIA ha mostrato anche la roadmap per il segmento professionale, che non manca di lasciarci qualche suggerimento sui prossimi appuntamenti lato consumer. L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021)ha mostrato, nel corso del GTC, la roadmap per legenerazioni di hardware, c’è anche Ampere Next. Nel corso dell’evento GTC, oltre alla presentazione della sua nuova CPU ARM per datacenter,ha mostrato anche la roadmap per il segmento professionale, che non manca di lasciarci qualche suggerimento sui prossimi appuntamenti lato consumer. L'articolo proviene da HelpMeTech.

CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Ampere Next, Grace Next e Bluefield-3: i piani di Nvidia nel settore datacenter) è stato… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Nvidia Grace, CPU ARM per datacenter IA e HPC in arrivo nel 2023: la sfida ai chip x86 è… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Contrabbando di schede Nvidia CMP, sequestrate 300 unità dalla dogana di Hong Kong) è sta… -