Modric: «Mbappé al Real Madrid? È benvenuto. Sul rinnovo…» (Di martedì 13 aprile 2021) Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni. LIVERPOOL – «Sarà una sfida molto impegnativa in cui dovremo giocare come all'andata e non per difendere il risultato. Stiamo bene anche se abbiamo molti giocatori fuori in questo momento, dobbiamo resistere e non possiamo lamentarci della stanchezza dopo questi otto-nove mesi di lavoro. Speriamo che lo sforzo profuso ci aiuti a vincere qualcosa. Questi infortuni, compreso quello di Lucas che stiamo tutti sostenendo, ci hanno unito ancora di più e siamo ancora più compatti nel voler dare il massimo fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Modric Mbappé Giochisti e Risultatisti: chi è meglio? Chi vince in Europa? Oggi si dice che il loro regno sia giunto al termine con i vari Mbappé e Haaland pronti a rubare la ... Gli stessi Modric e Kross, che giocano un calcio sensorialmente delizioso, lo applicano con i ...

Real Madrid, Modric chiama Mbappé: 'Qui i grandi giocatori sono sempre i benvenuti, vedremo...' Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool - Real Madrid , il centrocampista delle merengues Luka Modric chiama Kylian Mbappé : 'Verrà qui in estate? Ci sono molte notizie sui giocatori che devono venire qui e non posso parlarne. Kylian è un grande giocatore, lo ha dimostrato con la nazionale e il ...

Mbappé sfida Modric: oltre alla Coppa in palio c'è il pallone d'oro. Croazia in ansia per Perisic Il Mattino di Padova Oggi si dice che il loro regno sia giunto al termine con i varie Haaland pronti a rubare la ... Gli stessie Kross, che giocano un calcio sensorialmente delizioso, lo applicano con i ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool - Real Madrid , il centrocampista delle merengues Lukachiama Kylian: 'Verrà qui in estate? Ci sono molte notizie sui giocatori che devono venire qui e non posso parlarne. Kylian è un grande giocatore, lo ha dimostrato con la nazionale e il ...