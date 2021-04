Marfella: “Napoli tra rifiuti e tumori, ma ci vogliono far vivere e morire da ignoranti” (Di martedì 13 aprile 2021) Antonio Marfella, medico e oncologo, su Il Fatto Quotidiano denuncia l’assenza di dati e certificazioni su problemi come rifiuti e droghe. Napoli è la terza città metropolitano d’Italia ma vive all’interno di mille contraddizioni, ma soprattutto come scrive l’oncologo Antonio Marfella su Il Fatto Quotidiano, è costretta a vivere ed a morire nell’ignoranza. Nel pezzo si evidenzia la mancanza eccezionale di dati, informazioni e approfondimenti su argomenti fondamentali per la salute pubblica come: rifiuti, smaltimento, consumo di droghe e inquinamento. Il registro tumori di Napoli è fermo al 2012 denuncia Marfella, che mette in evidenza anche come nella Galleria Vittoria si formi un’incidenza di NO2 “terrificante”. Ma ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 aprile 2021) Antonio, medico e oncologo, su Il Fatto Quotidiano denuncia l’assenza di dati e certificazioni su problemi comee droghe.è la terza città metropolitano d’Italia ma vive all’interno di mille contraddizioni, ma soprattutto come scrive l’oncologo Antoniosu Il Fatto Quotidiano, è costretta aed anell’ignoranza. Nel pezzo si evidenzia la mancanza eccezionale di dati, informazioni e approfondimenti su argomenti fondamentali per la salute pubblica come:, smaltimento, consumo di droghe e inquinamento. Il registrodiè fermo al 2012 denuncia, che mette in evidenza anche come nella Galleria Vittoria si formi un’incidenza di NO2 “terrificante”. Ma ...

Advertising

paolodeluca72 : RT @Citizensforair: Poco fa sulla pagina Facebook la presentazione dei primi dati del progetto NO2 NO Grazie a Napoli con il Comitato vivib… - BrunoMaggi : RT @Citizensforair: Poco fa sulla pagina Facebook la presentazione dei primi dati del progetto NO2 NO Grazie a Napoli con il Comitato vivib… - Citizensforair : Poco fa sulla pagina Facebook la presentazione dei primi dati del progetto NO2 NO Grazie a Napoli con il Comitato v… -