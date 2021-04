Madre uccide i figli di 10 | 8 e 4 anni | tenta il suicidio e accusa il marito | “Non mi ha fatta felice…”

(Di martedì 13 aprile 2021) Una 27enne ha pugnalato i suoidi dieci, otto e quattroper “voler risparmiargli la stessa sofferenza che ho subito per tutta la vita”. “Non ho mai avuto un giorno felice in vita mia. Tutta la mia vita è stata in difficoltà estreme – ha detto la donna dopo l’omicidio dei– Ho pensato a lungo di suicidarmi”. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa spaventati dalle urla. Hanno provato a entrare ma la porta era chiusa a chiave e quindi hanno deciso di avvisare ildella donna che, arrivato in casa, ha trovato i corpi senza vita deie la donna ferita. Dopo l’omicidio dei bambini la 27enne ha provato a togliersi la vita ma è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Una volta ripresa ha raccontato di non aver mai vissuto un giorno felice della sua vita, di aver sempre ...

