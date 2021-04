M5S, iter nomina Comitato direttivo al vaglio Pm: ‘nodo’ per Conte (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è giunto ieri all’esame del Pm presso il Tribunale di Cagliari il provvedimento di nomina del curatore speciale del M5S, in forza del quale la Procura di Cagliari potrebbe sollecitare Beppe Grillo, Garante dell’associazione, a convocare le consultazioni per la nomina dei componenti del Comitato direttivo. Ciò al fine di consentire la costituzione della normale rappresentanza processuale nel giudizio promosso dalla consigliera regionale Carla Cuccu, assistita dagli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, contro l’espulsione (già sospesa con conseguente reintegra) dal M5S. La nomina dei componenti del Comitato direttivo potrebbe costituire la pietra d’inciampo dell’investitura di Conte in quanto la leadership a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è giunto ieri all’esame del Pm presso il Tribunale di Cagliari il provvedimento didel curatore speciale del M5S, in forza del quale la Procura di Cagliari potrebbe sollecitare Beppe Grillo, Garante dell’associazione, a convocare le consultazioni per ladei componenti del. Ciò al fine di consentire la costituzione della normale rappresentanza processuale nel giudizio promosso dalla consigliera regionale Carla Cuccu, assistita dagli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, contro l’espulsione (già sospesa con conseguente reintegra) dal M5S. Ladei componenti delpotrebbe costituire la pietra d’inciampo dell’investitura diin quanto la leadership a ...

