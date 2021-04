La SSC Napoli e Gattuso si godono finalmente Victor Osimhen

(Di martedì 13 aprile 2021) La prima stagione diin maglia azzurra è stata molto travagliata, a causa di un paio di gravi problemi fisici. Infatti a seguito di un infortunio alla spalla rimediato in nazionale (novembre 2020), e la positività del Covid-19 subito dopo, è rimasto indisponibile per due mesi. Il nigeriano è tornato in campo a L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? | #CoroaCoreLete, Acqua Lete, Main Sponsor della SSC Napoli, riporta le voci dei tifosi allo stadio Diego Armando… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Napoli, parla Ottavio Bianchi: 'Gattuso? Se ci sono dei problemi, meglio andare via'… - infoitsport : SSC Napoli, la radio ufficiale - La decisione sul nuovo allenatore si prenderà a fine stagione, dipenderà molto dal… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Vieri: 'Il problema del Napoli è il presidente De Laurentiis' - pepes_72 : RT @Carloalvino: Ssc Napoli, coro virtuale contro Inter e Lazio – -

Ultime Notizie dalla rete : SSC Napoli

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Osimhen vince le partite da solo! In questo momento è un'ira di ...Floro Flores è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Osimhen non vince le partite da solo, ci andrei cauto. Passiamo ...Fiducia che di certo ha aiutato l’attaccante azzurro a ritrovare la condizione fisica ideale. L’auspicio di tutto l’ambiente Napoli è quello che il classe 98' continui questo suo percorso di crescita ...Inoltre, De Maggio, non ha escluso un'ipotesi clamorosa che sarebbe la permanenza di Gennaro Gattuso. Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la puntata di oggi di ...