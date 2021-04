Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi incontra Akash: “Non ti vedo per nulla cambiato”, la frecciatina (Di martedì 13 aprile 2021) Nell’ultima puntata andata in onda de L’Isola dei Famosi ha fatto il suo ritorno in studio Akash Kumar. L’ex naufrago è stato eliminato in una delle prime puntate e nonostante gli sia stato proposto di continuare la sua avventura su Parasite Island ha preferito fare ritorno in Italia. E dopo il periodo di quarantena obbligatoria … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 aprile 2021) Nell’ultima puntata andata in onda de L’deiha fatto il suo ritorno in studioKumar. L’ex naufrago è stato eliminato in una delle prime puntate e nonostante gli sia stato proposto di continuare la sua avventura su Parasite Island ha preferito fare ritorno in Italia. E dopo il periodo di quarantena obbligatoria … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi, scintille tra Akash e Tommaso Zorzi. Ilary Blasi: Stai calmo #Isola #Akash #Zorzi #TommasoZorzi - soft_twilight : RT @MaxRibaudo: #isola 54.500 tweet #tommasozorzi 43.400 tweet #Reportrai3 1.903 tweet. Gli americani per una storia che coinvolgeva i ve… -