Isola 2021 | giù le maschere con le ultime nomination? Fariba conquista

(Di martedì 13 aprile 2021) La puntata di ieri ha causato nuove rotture in Honduras: c'è chi è soddisfatto di quanto accaduto e chi pensa già a chi nominare nel prossimo appuntamento L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

La puntata di ieri ha causato nuove rotture in Honduras: c'è chi è soddisfatto di quanto accaduto e chi pensa già a chi nominare nel prossimo ...Arianna Cirrincione difende il fidanzato Andrea Cerioli, criticato per il fisico sfoggiato sull'dei Famosi. Negli scorsi giorni, a punzecchiare l'ex tronista di Uomini e Donne sono stati gli ex naufraghi Daniela Martani e Akash Kumar i quali, durante una diretta Instagram, hanno ...Una lettera del fratello ha commosso Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi 2021: la conduttrice ha raccontato a Ilary Blasi il rapporto particolare che ha con Domenico. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO ...Chi è Rosaria Cannavò, vita privata e carriera: tutto sulla showgirl italiana protagonista dell'Isola dei Famosi 2021 ...