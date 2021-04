“Il principe Filippo è vivo | sta cercando un corpo dove reincarnarsi” | i rituali delle tribù di Vanuatu che lo considerano il loro Dio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Mentre il Regno Unito si prepara all’ultimo addio per il, il consorte della regina Elisabetta II scomparso lo scorso venerdì all’età di 99 anni, c’è chi dall’altro capo del mondo si unisce al lutto e al dolore per colui che ha ritenuto nei decenni un leader spirituale, un dio, e come tale venerato: sono leindigene dell’isola di Tanna, nel piccolo Stato di, in mezzo all’oceano Pacifico, che per ragioni ancora poco note riconoscono nel duca di Edimburgo laguida divina. E allora alla notizia della sua scomparsa è subito cominciato un periodo di lutto per due villaggi dell’isola, Yakel e Yaohnanen, e con relativi riti e cerimonie. Una è in programma per oggi, scrive la Bbc, ma nel corsoprossime settimane gli abitanti di Tanna si incontreranno ...