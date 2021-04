I mercatali bloccano ancora l’A1 in Campania

(Di martedì 13 aprile 2021) Nuova protesta deiper le chiusure Covid: bloccatoil tratto campano dell’autostrada A1 tra Napoli e Caserta Tornano a manifestare idella. Una settimana dopo la prima protesta sono tornati nuovamente a bloccare l’autostrada A1 dove si registrano disagi alla circolazione tra Napoli e Caserta. “Circa mille furgoni in autostrada, una… L'articolo Corriere Nazionale.

Sono idella Campania. Una settimana dopo la prima protesta sono tornati nuovamente a bloccare l'autostrada A1 dove si registrano disagi alla circolazione tra Napoli e Caserta. 'Circa mille ...commenta Covid, ambulantil'autostrada Caserta - Napoli - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci ... Oltre aisono presenti anche alcune rappresentanze di altre categorie ...CASERTA – Sono di nuovo in stato di agitazioni i mercatali della Campania che chiedono al Governo di tornare a lavorare nei mercati al momento bloccati a causa delle restrizioni anti Covid. Dopo il bl ...Nuovo rivolta degli ambulanti del Napoletano e dal Vesuviano per la riapertura solo parziale dei mercati in zona rossa. Gli ambulanti sono tornati ...