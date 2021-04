Gianni Sperti | “ubriaco alla guida investe un passante” | cosa è successo

(Di martedì 13 aprile 2021)un”, ma è tutto uno scherzo de Le Iene. Il noto opinionista di Uomini e Donne è stato protagonista di una notizia drammatica nelle ultime ore: avrebbe investito un pedone mentre eradella sua auto. Il ballerino, che tra l’altro compie oggi 48 anni, ha chiarito però nelle sue storie su Instagram che la notizia non era vera: è stato orchestrato tutto dal programma di Italia 1.ha deciso, così, di rivelare le anticipazioni della prossima puntata de Le Iene. L’opinionista, in particolare, ha pubblicato un video in compagnia dell’inviato del programma e di tutto lo staff. “Allora ragazzi, tutti quanti avrete visto sicuramente visto e letto la notizia di un ...

