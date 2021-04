Gianmario Ferramonti | “Il messaggio a Boschi contro Conte era per Renzi e Verdini Stiamo rifondando la Loggia P3”

(Di martedì 13 aprile 2021), protagonista del servizio di Report sul milione di voti promesso in un sms (senza risposta) a Maria Elenain cambio della caduta di Giuseppe, parla oggi con il Fatto Quotidiano in un’intervista firmata da Tommaso Rodano. E fa sapere che ilvoleva farlo recapitare a Matteoe Denis: “Ilera perlaP2”spiega quale fosse il suo obiettivo: “Volevo far sapere a...

Il protagonista, che avrebbe svelato a Report l'intrigo, è un certoche sarebbe un 'uomo di Gelli' in quanto avrebbe 'passato gli ultimi quattro Capodanni a Villa Wanda, assieme ...Soltanto in Polonia va peggio che in Italia 2 Casaleggio e bottega di Marco Travaglio 2.0.1 L'intervista "3 "Il messaggio era per Renzi, Draghi peggio di Giuseppi" 3.0.1 ...Gianmario Ferramonti, protagonista del servizio di Report sul milione di voti promesso in un sms (senza risposta) a Maria Elena Boschi in cambio della caduta di Giuseppe Conte, parla oggi con il Fatto ...Ieri Report ha mandato in onda il servizio su Gianmario Ferramonti e sugli sms inviati a Maria Elena Boschi in cui ha detto “Se buttano giù questo cretino di Conte, una mano gliela diamo (…) qualche ...