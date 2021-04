Genoa, ansia per Zappacosta: oggi l’esito degli esami ma si teme un lungo stop (Di martedì 13 aprile 2021) Il tecnico del Genoa Davide Ballardini attende notizie dagli esami previsti per Davide Zappacosta, dopo il problema muscolare accusato a Torino contro la Juventus Il tecnico del Genoa Davide Ballardini attende notizie dagli esami previsti per Davide Zappacosta, dopo il problema muscolare accusato a Torino contro la Juventus. Come riporta Il Secolo XIX è che l’esterno debba fermarsi per un mese. Il referto è atteso per oggi e se confermato costringerà lo staff rossoblù ad una corsa contro il tempo per recuperare Czyborra in tempo per le sfide con Milan, Benevento e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Il tecnico delDavide Ballardini attende notizie dagliprevisti per Davide, dopo il problema muscolare accusato a Torino contro la Juventus Il tecnico delDavide Ballardini attende notizie dagliprevisti per Davide, dopo il problema muscolare accusato a Torino contro la Juventus. Come riporta Il Secolo XIX è che l’esterno debba fermarsi per un mese. Il referto è atteso pere se confermato costringerà lo staff rossoblù ad una corsa contro il tempo per recuperare Czyborra in tempo per le sfide con Milan, Benevento e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

avrxtcpx : RT @ccanggg: tifare juventus be like stare in ansia sul 3 a 1 in casa contro il genoa al 73’ - hoonestlyy : RT @ccanggg: tifare juventus be like stare in ansia sul 3 a 1 in casa contro il genoa al 73’ - copsalee : RT @ccanggg: tifare juventus be like stare in ansia sul 3 a 1 in casa contro il genoa al 73’ - TrxpQueej : RT @ccanggg: tifare juventus be like stare in ansia sul 3 a 1 in casa contro il genoa al 73’ - dybala113458204 : RT @ccanggg: tifare juventus be like stare in ansia sul 3 a 1 in casa contro il genoa al 73’ -