Gattuso si, Gattuso no. Ex Milan apre alla permanenza a Napoli (Di martedì 13 aprile 2021) L’ex diesse del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo Mirabelli non è da escludere la conferma di Gennaro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 13 aprile 2021) L’ex diesse delMassimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Secondo Mirabelli non è da escludere la conferma di Gennaro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

annatrieste : Gattuso che urla contro il macello che si vede in campo come se quel macello non lo avesse messo in campo lui ma Pippo Baudo - salvatorino860 : Cercano di convincerci che tenere Gattuso sia un bene, questo mi fa pensare che in caso di addio al Napoli arrivi u… - naptam_10 : Consensualmente? Consensualmente? Tu si scem. Alvino: 'Gattuso e ADL si separano consensualmente! Napoli vigile s… - MondoNapoli : Mirabelli: “Il futuro di Gattuso? Non è detto che lascerà Napoli” - - gilnar76 : Causio su Gattuso: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -