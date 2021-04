Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 13 aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) stasera, 13 aprile 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra gli argomenti previsti: la contrapposizione tra la posizione di prudenza del ministro della Salute Roberto Speranza – che punta a mantenere le restrizioni vigenti – e le prospettive di riapertura che dal prossimo 20 aprile potrebbero segnare l’inizio di un graduale ritorno alla normalità; l’andamento del piano vaccinale nazionale, ancora segnato da problemi e disagi, con l’Italia che arranca nella “classifica” europea delle somministrazioni giornaliere. A proposito di Covid e della sua diffusione, la trasmissione ha realizzato, in collaborazione con un laboratorio specializzato, un’analisi su maniglie, pulsantiere, ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 13 aprile 2021), 13, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra gli argomenti previsti: la contrapposizione tra la posizione di prudenza del ministro della Salute Roberto Speranza – che punta a mantenere le restrizioni vigenti – e le prospettive di riapertura che dal prossimo 20potrebbero segnare l’inizio di un graduale ritorno alla normalità; l’andamento del piano vaccinale nazionale, ancora segnato da problemi e disagi, con l’Italia che arranca nella “classifica” europea delle somministrazioni giornaliere. A proposito di Covid e della sua diffusione, la trasmissione ha realizzato, in collaborazione con un laboratorio specializzato, un’analisi su maniglie, pulsantiere, ...

