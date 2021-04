Frodi nei carburanti | arrestati gestivano bene confiscato a clan

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Con le sue aziende dil’imprenditore Raffaele Diana avrebbe infiltrato ildei Casalesi nel tessuto economico del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, stringendo alleanze con imprenditori del posto come la famiglia Petrullo di San Rufo, mantenendo però i contatti con l’area di origine del Casertano tramite figli e cognati, alcuni dei quali sono assegnatari di lotti in uno dei più importanti beni confiscati alla camorra casalese, La Balzana, grande proprietà terriera una volta appartenuta alla famiglia Schiavone e situata a Santa Maria la Fossa, divisa in 36 lotti assegnati ad altrettanti imprenditori agricoli; ilè destinatario di importanti investimenti statali per decine di milioni di euro, che dovrebbero trasformarlo in Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della ...