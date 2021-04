Filippo e il bracciale che suggellò il suo amore per Elisabetta II

(Di martedì 13 aprile 2021) I gioielli della Corona non si contano. Collier, orecchini, anelli, tiare e spille tempestati di diamanti, ricoperti di rubini, arricchiti di smeraldi, ammantati di zaffiri illuminano a giorno il comparto prezioso di Sua Maestà. Eppure, tra i monili della Regina Elisabetta II ce n’è uno che brilla più degli altri. Per la sua preziosità, certo, ma ancor di più per il suo valore affettivo.

Negli anni disegnerà per Elisabetta altri bijoux, compreso undonatole per il quinto ... E sarà ancora, con Carlo, a occuparsi del restauro del castello di Windsor distrutto in parte ...A quel temponon aveva una grande disponibilità economica, ma seppe personalizzare e rendere unico il. I tradimenti e il rischio divorzio Ma non è tutto ora quel che luccica. I ...Le corse ippiche del Regno Unito che dovevano svolgersi sabato sono state riprogrammate per rispetto per i funerali di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, il Duca di Edimburgo, scomparso ...Così Filippo ha valutato con lucidità - ponderando i rischi del ... Negli anni disegnerà per Elisabetta altri bijoux, compreso un bracciale donatole per il quinto anniversario di nozze, con le loro ...