Enula ed Alessandro Cavallo più che amici? I fan notano un dettaglio sull’uscita della cantante (Di martedì 13 aprile 2021) Enula tra Alessandro e Leo Gassman L’uscita di Enula da amici 20 non è passata di certo inosservata. La cantante ha infatti perso l’ultimo scontro con Tancredi ed è stata costretta ad abbandonare il talent show al termine della quarta puntata. Dopo poche ore dalla sua uscita, la Bareggi ha fatto parlare di sé a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 aprile 2021)trae Leo Gassman L’uscita dida20 non è passata di certo inosservata. Laha infatti perso l’ultimo scontro con Tancredi ed è stata costretta ad abbandonare il talent show al terminequarta puntata. Dopo poche ore dalla sua uscita, la Bareggi ha fatto parlare di sé a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

anelestankovic : Triste per Alessandro dopo aver visto Enula con Gassman - Anna19747174 : RT @Carlaaccardo: Enula ha detto ad Alessandro che è riuscito sempre a capirla e supportarla essendo una personalità complessa. Non ha util… - Anna19747174 : RT @MARAZ3LDA: Alessandro che aveva promesso quel 'niente lacrime' e dopo l'uscita di Enula scoppia a piangere è ?p r e c i o u s ? #Amic… - Anna19747174 : RT @BiasiErika: Il rapporto tra Enula e Alessandro che siano fidanzati o amici è così puro che non ha bisogno di etichette. Si sono sempre… - Anna19747174 : RT @Cristin18428612: Comunque io sono sempre piu felice di aver iniziato a segure due persone bellissime come Alessandro ed Enula (oltre ad… -