Doping, Gasperini fermato per 20 giorni: 'Insultò un ispettore' (Di martedì 13 aprile 2021) Gian Piero Gasperini è stato deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica dal procuratore antiDoping Pierfilippo Laviani per aver " insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e ...

Ultime Notizie dalla rete : Doping Gasperini Doping, Gasperini fermato per 20 giorni: 'Insultò un ispettore' Gian Piero Gasperini è stato deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica dal procuratore antidoping Pierfilippo Laviani per aver " insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'...

