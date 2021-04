Daunte Wright | una nuova vittima afroamericana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Alle 14:00 (ora locale) di domenica, un agente della Polizia di Minneapolis ha sparato ed ucciso un uomo. In seguito all’accaduto, i familiari hanno identificato il cadavere di, ragazzo afroamericano di venti anni. Vorremmo dire cheè l’ultimauccisa dalla polizia degli USA. Avremmo voluto dirlo di George Floyd e degli altri ragazzi di colore uccisi tutti nella scorsa settimana come Adam Toledo (13 anni), Travon Chadwell (18 anni), Anthony Alvarez (22 anni), Iremamber Sykap (16 anni). Avremmo voluto che non si ripetesse quanto accaduto a Michael Brown. Ma l’odio continua a mietere vittime negli Stati Uniti ed è quello della peggior specie: odio razziale. L’episodio ha innescato proteste contro le forze dell’ordine che hanno risposto con arresti e ...