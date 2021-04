Dalla Spagna: la Juve rinnoverà il prestito di Morata (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo le voci Dalla Spagna, in particolare Dalla trasmissione radiofonica El Larguero, Morata rimarrà a Torino anche il prossimo anno. Il programma radiofonico, facendo il punto sul mercato dell’Atletico Madrid ha parlato anche della situazione legata ad Alvaro Morata. Secondo le loro informazioni infatti l’attaccante iberico non dovrebbe fare ritorno a Madrid in estate, in quanto la Juventus sembrerebbe intenzionata a trattenerlo almeno un altro anno rinnovando il prestito per una ulteriore stagione per 10 milioni di euro. Foto: twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo le voci, in particolaretrasmissione radiofonica El Larguero,rimarrà a Torino anche il prossimo anno. Il programma radiofonico, facendo il punto sul mercato dell’Atletico Madrid ha parlato anche della situazione legata ad Alvaro. Secondo le loro informazioni infatti l’attaccante iberico non dovrebbe fare ritorno a Madrid in estate, in quanto lantus sembrerebbe intenzionata a trattenerlo almeno un altro anno rinnovando ilper una ulteriore stagione per 10 milioni di euro. Foto: twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

