Calciomercato Parma, UFFICIALE il colpo | Arriva l’ex Juventus (Di martedì 13 aprile 2021) Il Parma mette a segno un colpo importante per il futuro del club: Arriva i gialloblu un ex della Juventus Il Parma continua a lottare in Serie A per raggiungere… L'articolo Calciomercato Parma, UFFICIALE il colpo Arriva l’ex Juventus è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Ilmette a segno unimportante per il futuro del club:i gialloblu un ex dellaIlcontinua a lottare in Serie A per raggiungere… L'articoloilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Parma, Matias Mir è arrivato in Italia: le prime immagini #calciomercato - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Retroscena sul giocatore #Mir, in queste ore a #Parma ?? Il suo agente parla di quando il… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Parma, Matias Mir è arrivato in Italia: le prime immagini #calciomercato - GusAzpilcueta : RT @DiMarzio: #Parma, Matias Mir è arrivato in Italia: le prime immagini #calciomercato - BombeDiVlad : ???? ULTIM’ORA - #Parma, preso #MatiasMir dal #Penarol ?? Nelle prossime ore il classe 2003 sarà in città… -