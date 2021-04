Boris Johnson dice che "non è stato il vaccino ma il lockdown a ridurre morti e contagi" (Di martedì 13 aprile 2021) Il Regno Unito ha realizzato una campagna di vaccinazione molto efficace: 32 milioni di persone hanno ricevuto una dose, 7 milioni ne hanno ricevute due e si pensa già a un "richiamo" in autunno. Ma è stato soprattutto il lockdown, del quale il primo ministro Boris Johnson, nella prima fase della pandemia, negava l'utilità a permettere alla Gran Bretagna di iniziare a tornare alla normalità Ieri le severe misure di restrizione in vigore da Natale sono state alleggerite. Riaprono pub e ristoranti (entrambi limitatamente agli spazi aperti), i negozi, i parrucchieri, i barbieri, le palestre, dal prossimo week-end comincia a tornare il pubblico negli stadi di calcio, e poi sarà il turno di cinema e teatri. Un (quasi) ritorno alla normalità. "Sottolineiamo un punto importante sulla situazione nella quale ci ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) Il Regno Unito ha realizzato una campagna di vaccinazione molto efficace: 32 milioni di persone hanno ricevuto una dose, 7 milioni ne hanno ricevute due e si pensa già a un "richiamo" in autunno. Ma èsoprattutto il, del quale il primo ministro, nella prima fase della pandemia, negava l'utilità a permettere alla Gran Bretagna di iniziare a tornare alla normalità Ieri le severe misure di restrizione in vigore da Natale sono state alleggerite. Riaprono pub e ristoranti (entrambi limitatamente agli spazi aperti), i negozi, i parrucchieri, i barbieri, le palestre, dal prossimo week-end comincia a tornare il pubblico negli stadi di calcio, e poi sarà il turno di cinema e teatri. Un (quasi) ritorno alla normalità. "Sottolineiamo un punto importante sulla situazione nella quale ci ...

Advertising

lorepregliasco : Boris Johnson dice che il grosso della riduzione dei casi in UK deriva dal lockdown - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna torna alla normalità, file ad Oxford Street per lo shopping e pub aperti. E' scattata la 'fase 2'… - petergomezblog : In Uk negozi aperti e assembramenti fuori dai pub. Boris Johnson avverte: “Con l’uscita dal lockdown ci saranno più… - simonedallora : RT @Keynesblog: Boris Johnson: 'Non è il vaccino che ha ridotto i contagi e i morti. E' stato il lockdown' - Isarin1969 : RT @Keynesblog: Boris Johnson: 'Non è il vaccino che ha ridotto i contagi e i morti. E' stato il lockdown' -