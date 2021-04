Biden a Putin, "allentare le tensioni". Propone summit in campo neutro (Di martedì 13 aprile 2021) In una telefonata con Vlaidmir Putin, Joe Biden “ha proposto un incontro nei prossimi mesi in un Paese terzo per discutere l’intera gamma dei problemi che devono affrontare Usa e Russia”. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano, spiega la Presidenza, ha “ribadito il suo obiettivo di costruire una relazione stabile e prevedibile con la Russia coerente con gli interessi Usa”. Nella telefonata, Joe Biden “ha ribadito l’incrollabile impegno degli Usa verso la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina” esprimendo “le preoccupazioni per l’improvviso rafforzamento russo nella Crimea occupata e ai confini con l’Ucraina”, e ha chiesto a Mosca di “allentare le tensioni”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) In una telefonata con Vlaidmir, Joe“ha proposto un incontro nei prossimi mesi in un Paese terzo per discutere l’intera gamma dei problemi che devono affrontare Usa e Russia”. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano, spiega la Presidenza, ha “ribadito il suo obiettivo di costruire una relazione stabile e prevedibile con la Russia coerente con gli interessi Usa”. Nella telefonata, Joe“ha ribadito l’incrollabile impegno degli Usa verso la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina” esprimendo “le preoccupazioni per l’improvviso rafforzamento russo nella Crimea occupata e ai confini con l’Ucraina”, e ha chiesto a Mosca di “le”.

