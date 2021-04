Benedetta Rinaldi: chi è la conduttrice di “Elisir” (Di martedì 13 aprile 2021) Benedetta Rinaldi è una giornalista, conduttrice televisiva e super-mamma. Da poco è nata la sua secondogenita Elisabetta. Benedetta Rinaldi è nata a Roma il 14 agosto 1981, sotto il segno zodiacale del Leone, Si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università Lumsa di Roma, poco dopo Benedetta Rinaldi ha cominciato a lavorare come conduttrice radiofonica a Radio Meridiano 12, emittente capitolina dei sacerdoti salesiani. Nel 2001 è passata a Radio Vaticana, dove ha presentato “Stop! Precedenza a chi pensa” e “Poteva essere un talk-show”. Inoltre collabora da molti anni con Rai Radio 2. Una conduttrice radiofonica, televisiva nonché giornalista. Benedetta Rinaldi ha debuttato in ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021)è una giornalista,televisiva e super-mamma. Da poco è nata la sua secondogenita Elisabetta.è nata a Roma il 14 agosto 1981, sotto il segno zodiacale del Leone, Si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università Lumsa di Roma, poco dopoha cominciato a lavorare comeradiofonica a Radio Meridiano 12, emittente capitolina dei sacerdoti salesiani. Nel 2001 è passata a Radio Vaticana, dove ha presentato “Stop! Precedenza a chi pensa” e “Poteva essere un talk-show”. Inoltre collabora da molti anni con Rai Radio 2. Unaradiofonica, televisiva nonché giornalista.ha debuttato in ...

