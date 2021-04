AstraZeneca, seconda dose con altri vaccini (compreso Sputnik). La sperimentazione allo Spallanzani (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – seconda dose diversa dal vaccino AstraZeneca: arriva la sperimentazione allo Spallanzani per verificare se è possibile fare il richiamo anche con altri vaccini, compreso quello russo Sputnik. A dare l’annuncio oggi all’Istituto nazionale delle malattie infettive, il direttore sanitario Francesco Vaia e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. La sperimentazione per partire dovrà avere l’ok dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Saranno 600 i volontari che, dopo la prima dose con AstraZeneca, avranno la seconda con Pfizer, Moderna e i due diversi adenovirus di Sputnik. seconda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr –diversa dal vaccino: arriva laper verificare se è possibile fare il richiamo anche conquello russo. A dare l’annuncio oggi all’Istituto nazionale delle malattie infettive, il direttore sanitario Francesco Vaia e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Laper partire dovrà avere l’ok dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Saranno 600 i volontari che, dopo la primacon, avranno lacon Pfizer, Moderna e i due diversi adenovirus di...

