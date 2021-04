Alonso-Hamilton | la solitudine dei numeri uno

(Di martedì 13 aprile 2021) Fuoriclasse unici nel loro genere, due cavalieri dell’asfalto tanto fenomenali quanto diversi, che con le proprie gesta hanno tracciato strade sempre più distanti tra loro, per due carriere che sono giunte ormai agli ultimi capitoli. Oggiscende in pista per cercare di aggiudicarsi l’ottavo titolo mondiale,lotta come un leone per una quindicesima posizione: due storie diametralmente opposte, con un principio comune, da compagni di squadra. Dopo il titolo mondiale-suicidio del 2007, Lewis e Fernando hanno intrapreso percorsi profondamente opposti, accomunati dallo sconfinato talento e dalla passione. È giunto il momento, a quattordici stagioni da Interlagos 2007, di pesare il fascino di queste due leggende scritte da autori sublimi, non considerando il solo palmarès, ma il numero di emozioni che hanno saputo generare. Il freddo ...

Anche Lauda e, ma Fernando lo conosco di piu'". L'obiettivo e' riportare il Mondiale a ... Difficile battere uno come Lewische vince anche quando non e' favorito come in Bahrein. "Ha ......di leone rischierebbe d'essere dimissionato di sicuro e sotto a chi tocca per il dopo, ..., ormai prossimo ai quaranta, non può sbagliare, sennò gli danno del bollito, mentre Ocon, per ...Anche Lauda e Alonso, ma Fernando lo conosco di più”. SU UN MONDIALE A MARANELLO – “Siamo un po’ lontani ora, ma il mio traguardo è lottare per avere questa possibilità in futuro”. SU HAMILTON – “Ha ...Anche Lauda e Alonso, ma Fernando lo conosco di più”. L’obiettivo è riportare il Mondiale a Maranello. “Siamo un pò lontani ora, ma il mio traguardo è lottare per avere questa possibilità in futuro”.