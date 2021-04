Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 20:30 (Di lunedì 12 aprile 2021) Viabilità DEL 12 APRILE 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO SCORREVOLE E VIABILITA’ RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA DEL TRAFFICO RESIDUO SULLA PONTINA, ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI ORA RISOLTO, CHE PROVOCA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA APRILIANA IN DIREZIONE Roma. ANCORA CHIUSA ANCHE LA SP144 MAREMMANA PER UN MEZZO PESANTE USCITO FUORI STRADA AL KM 64 E 100, AL CONFINE CON LA TOSCANA. IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)DEL 12 APRILEORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE E VIABILITA’ RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA DEL TRAFFICO RESIDUO SULLA PONTINA, ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI ORA RISOLTO, CHE PROVOCA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA APRILIANA IN DIREZIONE. ANCORA CHIUSA ANCHE LA SP144 MAREMMANA PER UN MEZZO PESANTE USCITO FUORI STRADA AL KM 64 E 100, AL CONFINE CON LA TOSCANA. IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...

romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Tiburtina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Pineta Sacchetti, tra via Trionfale e via Mattia Battistini - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Trionfale, tra piazza di Monte Gaudio e via di Casal del Marmo-Ottavia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sul Gra tra uscite Centrale del Latte e Appia e tra Pontina e Romanina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Torrevecchia, tra via di Boccea e largo Millesimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Imperia: visita del sottosegretario Mulé. Dall'Aurelia Bis al raddoppio della SS28, ecco le grandi opere per il rilancio della città ... e fatta propria dall'Ato idrico e dal commissario Checcucci, inviata a Roma al Ministero ... del patrimonio culturale della città e del potenziamento della viabilità cittadina attraverso una grande ...

Scontri a Roma per IoApro: petardi e lancio di oggetti contro la polizia. In piazza anche Casapound ...Centro storico di Roma 'blindato' e tensione in piazza per la manifestazione non autorizzata del movimento IoApro. Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità ...

