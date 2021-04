Vaccini | rabbia De Luca | ' Non procederemo per età | zona rossa è presa in giro' Ma Figliuolo ribatte | ' Prima anziani e fragili'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il governatore della Campania minaccia di lasciare la conferenza Stato - Regioni se non arrivano abbastanza, e per quanto riguarda le somministrazioni non andrà per fasce di età. A Benevento ...

Advertising

marieta99044909 : La piazza è strumentalizzata ma la rabbia è vera, ora serve accelerare le vaccinazioni - AMarco1987 : La piazza è strumentalizzata ma la rabbia è vera, ora serve accelerare le vaccinazioni - dvaldi1 : @TaniuzzaCalabra A me fanno tanta rabbia #vaccini #contagi #trasporti pubblici #scuola eccetera niente funziona c… - icksx : @Rossodirabbia @blu_mirtillo @borghi_claudio Lei, pagliaccio col naso rosso (di rabbia), non legge correttamente i… - Linkiesta : RT @christianrocca: La piazza è strumentalizzata ma la rabbia è vera, ora serve accelerare le vaccinazioni Di @mariolavia -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini rabbia

LA NAZIONE

Bisogna superare il primo scandalo che è la mancata distribuzionein Campania ed è una vergogna che la regione con la più alta densità abitativa in Italia abbia menodi altre regioni',......anche ladegli operatori economici, anche perché spesso in Italia lo Stato non esiste". Il governatore ha anche affermato che "se per aprile non arrivano in Campania i duecentomilain ...Il governatore della Campania Vincenzo De Luca minaccia di lasciare la conferenza Stato-Regioni se non arrivano abbastanza vaccini, e per quanto riguarda le somministrazioni non andrà per fasce di età ...PALERMO - «In Sicilia la morte dei 5 concittadini dopo avere fatto il vaccino Astrazeneca ha creato una psicosi, c'è un clima di paura immotivato, bisogna neutralizzarlo». Così a Sky Tg24 il president ...