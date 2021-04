Vaccini Covid, seconda dose necessaria. Le istruzioni di Aifa (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma - "La seconda dose ? necessaria per completare il ciclo di vaccinazione". Lo ha spiegato la Commissione tecnico scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco nel parere allegato a una nuova ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma - "Laper completare il ciclo di vaccinazione". Lo ha spiegato la Commissione tecnico scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco nel parere allegato a una nuova ...

Advertising

RobertoBurioni : Cosa fare con queste nuove varianti? Chi è guarito da COVID-19 è protetto? Quanto dura la protezione fornita dai va… - Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - MediasetTgcom24 : Covid, l'appello dei medici: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' #vaccini - chiara_amt : 'Ed oggi ecco a voi l'autorevole opinione di Rita Dalla Chiesa sui vaccini anti Covid-19'. - vitapinerolese : AslTo3. Riprende la campagna per far recuperare agli adolescenti i vaccini sospesi per il Covid -