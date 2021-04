Ufficiale: Imolese, esonerato Catalano. Al suo posto Mezzetti (Di lunedì 12 aprile 2021) “L’Imolese Calcio 1919 comunica di aver sollevato Pasquale Catalano dall’incarico di allenatore della Prima squadra e Lorenzo Cavallaro dal ruolo di allenatore in seconda della stessa. A Catalano e Cavallaro vanno i ringraziamenti per aver preso la squadra in corsa e per il lavoro svolto. La società del Presidente Spagnoli ha optato per una soluzione interna che prevede la promozione in prima squadra dell’attuale allenatore della Primavera Lorenzo Mezzetti. Il suo vice allenatore sarà Francesco Sintini. Permane il silenzio stampa annunciato nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni l’unico a rilasciare dichiarazioni sarà il Presidente Spagnoli”: questa la nota stampa con la quale il club rossoblù ha comunicato di aver esonerato il mister. Per l’ex Pianese, fatale il ko di ieri contro il Ravenna. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) “L’Calcio 1919 comunica di aver sollevato Pasqualedall’incarico di allenatore della Prima squadra e Lorenzo Cavallaro dal ruolo di allenatore in seconda della stessa. Ae Cavallaro vanno i ringraziamenti per aver preso la squadra in corsa e per il lavoro svolto. La società del Presidente Spagnoli ha optato per una soluzione interna che prevede la promozione in prima squadra dell’attuale allenatore della Primavera Lorenzo. Il suo vice allenatore sarà Francesco Sintini. Permane il silenzio stampa annunciato nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni l’unico a rilasciare dichiarazioni sarà il Presidente Spagnoli”: questa la nota stampa con la quale il club rossoblù ha comunicato di averil mister. Per l’ex Pianese, fatale il ko di ieri contro il Ravenna. Foto: ...

