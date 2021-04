Uccide moglie figlio e padroni di casa, 83enne resta grave (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono gravi, ma stabili, le condizioni di Renzo Tarabella, 83 anni, il pensionato che sabato sera a Rivarolo Canavese (Torino) ha ucciso la moglie Maria Grazia Valovatto, 79, e il figlio Wilson di 51, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono gravi, ma stabili, le condizioni di Renzo Tarabella, 83 anni, il pensionato che sabato sera a Rivarolo Canavese (Torino) ha ucciso laMaria Grazia Valovatto, 79, e ilWilson di 51, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Strage nel Torinese, un uomo ha ucciso la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani proprietari della loro… - JackieMilesiF : RT @beretta_g: Lo dico da anni. Non solo l'Italia è tra i Paesi con le norme più permissive nell'UE per licenze per #armi, ma mancano contr… - detectivesacher : RT @deniroheart: gli americani pensano che la mafia sia quel bono di de niro che parla siciliano nel padrino parte seconda ed é romantico c… - VaniaDelli : RT @beretta_g: Lo dico da anni. Non solo l'Italia è tra i Paesi con le norme più permissive nell'UE per licenze per #armi, ma mancano contr… - Bebbe___ : RT @ipsedixit____: Rivarolo Canavese: uomo uccide figlio, moglie e vicini di casa Clicca qui per leggere l’articolo ?? -