Traffico Roma del 12-04-2021 ore 09:30 (Di lunedì 12 aprile 2021) Luceverde Roma ancora una buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città in particolare Ci sono code a Roma Nord sulle vie Cassia e Flaminia partire dal raccordo fino a via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code a tratti proprio sul raccordo in carreggiata interna dalla rotta la Tiburtina e dalla Casilina alla Ardeatina incolonnamenti anche in esterna dallo svincolo di Ciampino sino alla Tiburtina sul tratto Urbano della Roma L’Aquila code da Viale Togliatti al Raccordo in uscita la città è lungo l’intero percorso dal raccordo a bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code dalla Tiburtina via dei Campi Sportivi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Luceverdeancora una buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città in particolare Ci sono code aNord sulle vie Cassia e Flaminia partire dal raccordo fino a via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code a tratti proprio sul raccordo in carreggiata interna dalla rotta la Tiburtina e dalla Casilina alla Ardeatina incolonnamenti anche in esterna dallo svincolo di Ciampino sino alla Tiburtina sul tratto Urbano dellaL’Aquila code da Viale Togliatti al Raccordo in uscita la città è lungo l’intero percorso dal raccordo a bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code dalla Tiburtina via dei Campi Sportivi ...

Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Viale Bruno Rizzieri - Traffico rallentato causa #incidente altezza intersezione Via Francesco Gentile - PLRomaCapitale : #Roma - Viale Bruno Rizzieri - Traffico rallentato causa #incidente altezza intersezione Via Francesco Gentile - PLRomaCapitale : #Roma - Via di Massa di San Giuliano - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Scerni - PLRomaCapitale : #Roma - Via Giovanni Battista Morgagni - Traffico rallentato causa #incidente altezza intersezione Viale Regina Margherita -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Fuori dagli schemi 9 - Nicola Lagioia ... scrivendo il libro, ho letto un lungo reportage sull'"Espresso" che documentava l'esistenza di un traffico di pedofili vicino alla Stazione Termini. Molti erano stranieri che venivano a Roma proprio ...

Milano, blitz antidroga, 37 arresti ...nel capoluogo lombardo e nelle province di Alessandria,Bergamo, Genova, Monza,Padova,Pavia, Roma, ... traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della transnazionalità e della ...

