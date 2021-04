Switch quasi introvabile come PS5 e Xbox Series X/S nel 2021. Chip e semiconduttori mancano per tutti (Di lunedì 12 aprile 2021) Confermando parzialmente un report del mese scorso di Bloomberg, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha rilasciato una dichiarazione tramite a Nikkei (tradotta da VGC) in cui conferma che la carenza di componenti potrebbe influire sulla produzione di Nintendo Switch e sulla disponibilità al dettaglio quest'anno. Furukawa afferma che Nintendo è stata "in grado di garantire i materiali necessari per la produzione immediata di componenti per Switch". Tuttavia, a causa della forte domanda in Giappone e in altri paesi, "esiste la possibilità di una carenza per alcuni rivenditori in futuro". A questo punto, Furukawa non è sicuro di come la società affronterà il problema, ma afferma che "in alcuni casi potremmo non essere in grado di preparare abbastanza ordini". Nintendo ha già avuto problemi a tenere il passo con le scorte per ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Confermando parzialmente un report del mese scorso di Bloomberg, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha rilasciato una dichiarazione tramite a Nikkei (tradotta da VGC) in cui conferma che la carenza di componenti potrebbe influire sulla produzione di Nintendoe sulla disponibilità al dettaglio quest'anno. Furukawa afferma che Nintendo è stata "in grado di garantire i materiali necessari per la produzione immediata di componenti per". Tuttavia, a causa della forte domanda in Giappone e in altri paesi, "esiste la possibilità di una carenza per alcuni rivenditori in futuro". A questo punto, Furukawa non è sicuro dila società affronterà il problema, ma afferma che "in alcuni casi potremmo non essere in grado di preparare abbastanza ordini". Nintendo ha già avuto problemi a tenere il passo con le scorte per ...

