Spari fuori da un ospedale a Parigi, un morto e un ferito (Di lunedì 12 aprile 2021) Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita da colpi di arma da fuoco davanti all'ospedale Parigino di Henri - Dunant, nel XVI arrondissement della capitale francese, uno dei più residenziali. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita da colpi di arma da fuoco davanti all'no di Henri - Dunant, nel XVI arrondissement della capitale francese, uno dei più residenziali. Lo ...

Advertising

RaiNews : Spari fuori da un ospedale a #Parigi, due feriti. Notizia in aggiornamento su - Corriere : Parigi, spari fuori dall’ospedale Henry-Dunant: feriti un uomo e una donna. L’aggressore è in fuga - Agenzia_Ansa : Spari fuori da un ospedale a Parigi, nel XVI arrondissement: due feriti. L'aggressore è in fuga #ANSA - alborama : RT @Angela300564201: Corriere della Sera: Parigi, spari fuori dall’ospedale Henry-Dunant: un morto e un ferito. - fisco24_info : Spari fuori da un ospedale a Parigi, un morto e un ferito: L'aggressore è in fuga, si pensa ad un regolamento di co… -