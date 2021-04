Smonta dal turno e si schianta con l’auto, morto infermiere napoletano (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 46enne infermiere napoletano è morto sul colpo, in seguito alle conseguenze del tragico incidente che lo ha visto coinvolto. Un infermiere napoletano dell’ospedale Veneziale di Isernia ha perso la vita in seguito a un incidente sulla ss 85, nel tratto tra Pozzilli (Isernia) e Venafro (Isernia): il 46enne, originario del capoluogo campano, stava rientrando Leggi su 2anews (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 46ennesul colpo, in seguito alle conseguenze del tragico incidente che lo ha visto coinvolto. Undell’ospedale Veneziale di Isernia ha perso la vita in seguito a un incidente sulla ss 85, nel tratto tra Pozzilli (Isernia) e Venafro (Isernia): il 46enne, originario del capoluogo campano, stava rientrando

