Serie C, rese note le date dei playoff e playout: si parte il 9 maggio, finale il 13 giugno (Di lunedì 12 aprile 2021) La Lega Pro ha comunicato sul proprio sito le date dei play off e play out di questa stagione. Si partirà il 9 maggio con le gare a eliminazione diretta, interne ai gironi, del primo turno. La fase nazionale invece prenderà il via il 16 maggio per concludersi il 28 dello stesso mese. A giugno invece sono previste semifinali e finale per decidere l’ultima squadra che accederà in Serie B. Per quanto riguarda invece i play out sono stati programmati per il 15 e 22 maggio. CALENDARIO PLAY OFF e PLAY OUT Si rende noto il calendario della Fase finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2020-2021: PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 maggio 2021 2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 12 ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) La Lega Pro ha comunicato sul proprio sito ledei play off e play out di questa stagione. Si partirà il 9con le gare a eliminazione diretta, interne ai gironi, del primo turno. La fase nazionale invece prenderà il via il 16per concludersi il 28 dello stesso mese. Ainvece sono previste semifinali eper decidere l’ultima squadra che accederà inB. Per quanto riguarda invece i play out sono stati programmati per il 15 e 22. CALENDARIO PLAY OFF e PLAY OUT Si rende noto il calendario della Fasedel CampionatoC per la stagione sportiva 2020-2021: PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica DOMENICA 092021 2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 12 ...

