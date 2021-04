Scuola: su Dad la procura di Genova apre un fascicolo dopo l'esposto (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo le associazioni la Regione Liguria ha imposto "misure costantemente e drasticamente più restrittive di quelle stabilite dal governo nazionale" Leggi su rainews (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo le associazioni la Regione Liguria ha imposto "misure costantemente e drasticamente più restrittive di quelle stabilite dal governo nazionale"

Advertising

Corriere : Questo è il vero aspetto della Gioconda: l’artista che ricrea i volti di personaggi sto... - fanpage : A quanto pare non si sarebbe trattato di un caso isolato e la scuola si sarebbe già attivata - FabDellaValle : @atomuan @AngeloSantoro @GretaSalve Si vede che non hai figli che fanno la Dad. Io ne ho una di 15 anni che è andat… - sissiago : RT @beabri: Stiamo facendo un’inaccettabile selezione di classe. Chi ha i mezzi ce la fa. Gli altri no. Una generazione sommersa dall'incap… - PossibileIt : RT @beabri: Stiamo facendo un’inaccettabile selezione di classe. Chi ha i mezzi ce la fa. Gli altri no. Una generazione sommersa dall'incap… -