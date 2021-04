' Scandalo Lance Armstrong | usava un motore sulla bici'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Lance

Corriere dello Sport.it

Un giornalista francese, tale Antoine Vayer, ha fatto uscire loArmstrong usava un minuscolo motore installato sulla sua bici per andare più veloce. L'esperto di ciclismo - si legge sul Mundo Deportivo - se ne sarebbe accorto studiando ...... non senza qualchea intromettersi tra i due. La vita al fianco della Regina è stata fatta ... invece, domandò al leader degli Aborigeni australiani William Brin " Vi tirate ancora letra ...Secondo un giornalista francese, che ha analizzato diversi video, l'ex campione toccava il sellino quando voleva andare più veloce. Leggi di più ...PARIGI - C'è chi l'ha ribattezzato lo scandalo più incredibile della storia dello sport: le accuse nei confronti di Lance Armstrong sono ormai infinite. Non solo doping, ora i dubbi sono su un ...