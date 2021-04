Sassuolo, De Zerbi: «Ottavi? Più di così non possiamo fare adesso» (Di lunedì 12 aprile 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria sul Benevento: ecco le dichiarazioni sul momento della squadra Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento. Ecco le dichiarazioni del tecnico che si dice soddisfatto della classifica. «Ora dobbiamo guardarci comunque dietro. Siamo Ottavi ma non possiamo andare oltre perchè le squadre davanti a noi sono più forti. Dobbiamo guardarci dal Verona più che guardare alla settima perchè ci sono meno punti di distacco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Roberto De, tecnico del, ha parlato dopo la vittoria sul Benevento: ecco le dichiarazioni sul momento della squadra Roberto De, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento. Ecco le dichiarazioni del tecnico che si dice soddisfatto della classifica. «Ora dobbiamo guardarci comunque dietro. Siamoma nonandare oltre perchè le squadre davanti a noi sono più forti. Dobbiamo guardarci dal Verona più che guardare alla settima perchè ci sono meno punti di distacco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

anteprima24 : ** De Zerbi: 'Vinto su un campo difficile ma non possiamo non chiudere ... ** - IAMCALCIOBENEVE : Sassuolo. De Zerbi: 'Benevento forte ma potevamo chiuderla prima' - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'C'è orgoglio per la vittoria ma non può finire 1 a 0' - - corra_davide : RT @Gazzetta_it: Un'autorete lancia De Zerbi all'8° posto, poi ci pensa #Consigli #BeneventoSassuolo - Mediagol : #SerieA, #Benevento-#Sassuolo 0-1: un autogol regala i 3 punti a De Zerbi. La classifica aggiornata -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi Sassuolo sprecone ma basta un'autorete per l'8° posto: Benevento k.o. Il Sassuolo domina, scherza col fuoco ma sbanca comunque il Vigorito di Benevento. Alla squadra di De Zerbi basta l'autorete di Barba in chiusura di primo tempo. Risultato bugiardo: gli emiliani ...

Sassuolo, le pagelle di CM: Boga ritrova l'ispirazione, Consigli provvidenziale De Zerbi 6,5 : impossibile chiedere di più a un Sassuolo privo di Caputo, Berardi, Defrel e Traorè: aveva chiesto alla sua squadra una prova di orgoglio dopo il ko con l'Inter e l'ha ottenuta

Sassuolo, De Zerbi: "Locatelli, Muldur e Ferrari a disposizione" Corriere dello Sport.it Al Sassuolo basta un autogol di Barba BENEVENTO - Colpo esterno del Sassuolo, che al Ciro Vigorito ha superato 1-0 il Benevento di Pippo Inzaghi. Decisivo, oltre alle parate di Consigli, un autogol di Barba al 45' dopo una pregevole gioca ...

Sassuolo, avanti anche a Benevento: basta un'autorete di Barba Il Benevento scende in campo per incrementare il vantaggio sulla zona calda, il Sassuolo per puntare all'ottavo posto: alla fine sorride la squadra di Roberto De Zerbi che vince e continua a risalire ...

Ildomina, scherza col fuoco ma sbanca comunque il Vigorito di Benevento. Alla squadra di Debasta l'autorete di Barba in chiusura di primo tempo. Risultato bugiardo: gli emiliani ...De6,5 : impossibile chiedere di più a unprivo di Caputo, Berardi, Defrel e Traorè: aveva chiesto alla sua squadra una prova di orgoglio dopo il ko con l'Inter e l'ha ottenutaBENEVENTO - Colpo esterno del Sassuolo, che al Ciro Vigorito ha superato 1-0 il Benevento di Pippo Inzaghi. Decisivo, oltre alle parate di Consigli, un autogol di Barba al 45' dopo una pregevole gioca ...Il Benevento scende in campo per incrementare il vantaggio sulla zona calda, il Sassuolo per puntare all'ottavo posto: alla fine sorride la squadra di Roberto De Zerbi che vince e continua a risalire ...