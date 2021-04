**Roma: l’ironia di Battista, ‘Raggi scambia Nimes per Colosseo? Beh dai, però era simile!’** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – La Raggi scambia l’arena di Nimes per il Colosseo? “Beh… però dai dico la verità, era simile, eh!”. Maurizio Battista ironizza così con l’Adnkronos commentando la gaffe della sindaca Virginia Raggi che ha pubblicato un video promozionale di un trofeo di golf che si svolge a Roma dove come immagine iniziale, poi rimossa, figurava, al posto del Colosseo, l’arena francese di Nimes. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – La Raggil’arena diper il? “Beh…dai dico la verità, era simile, eh!”. Maurizioironizza così con l’Adnkronos commentando la gaffe della sindaca Virginia Raggi che ha pubblicato un video promozionale di un trofeo di golf che si svolge a Roma dove come immagine iniziale, poi rimossa, figurava, al posto del, l’arena francese di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

